Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Ladik ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Ladik ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Güler, törende yaptığı konuşmada, 174 yıllık şan, şeref ve başarılarla dolu maziyi geride bırakmış Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'de değil, dünya polis teşkilatları arasında da saygın yerini almasının haklı gurur ve sevincini taşıdığına dikkat çekti. Törene, Kaymakam Muhammet Çiftci, Belediye Başkanı Nuran Yapıcı Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Özçelik, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güler, tören sonunda makamında tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:04 Kaynak: AA
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