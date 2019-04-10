Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Havza ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Havza ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.



Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Baltacı, daha sonra Havza Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.



Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.



Ziyarette, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise emniyet güçlerine görevlerinde başarılar dileyerek, "Havza Belediyesi olarak her zaman Emniyet Müdürlüğümüzün yanındayız ve yanında olacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.



Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ise Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Özdemir ve diğer ziyaretçilere teşekkür ederek, "Şan ve şerefle yazdığı 174 yıllık mazisini geride bırakmış olan teşkilatımız, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır." dedi.



Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından program kapsamında ilçe mezarlığında şehitlikler ziyaret edildi.



Programa, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Özdemir'in yanı sıra diğer protokol üyeleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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