Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı Yerköy ilçesinde törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı Yerköy ilçesinde törenle kutlandı.





Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, polis teşkilatının özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadelede ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanmasında önemli bir hizmeti yerine getirdiğini vurguladı.



Erdoğan, "Görevi esnasında vatan, bayrak ve din için şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, Türkiye'nin her bir köşesinde yine vatan, bayrak, can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza da sağlıklı ve huzurlu görevler diliyorum." dedi.



Törene Kaymakam Ali Ada, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.





Öte yandan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için Yerköy Mola Hüsrev Camisinde mevlit okutuldu, şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

