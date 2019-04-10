Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı, Kahramankazan'da törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı, Kahramankazan'da törenlerle kutlandı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kutlama programına, İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, burada kutlamaları kabul etti. Gün boyunca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Polis Günü'nü kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Belediye Başkanı Başkanı Serhat Oğuz da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:27 Kaynak: AA
Kahramankazan, Polis, Güncel
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