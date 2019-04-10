Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı, Kahramankazan'da törenlerle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:27 Kaynak: AA
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı, Kahramankazan
'da törenlerle kutlandı.
Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kutlama programına, İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, burada kutlamaları kabul etti. Gün boyunca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Polis Günü'nü kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.
Belediye Başkanı Başkanı Serhat Oğuz
da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
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