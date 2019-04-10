Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

2 saat önce

Tosya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Tosya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.


Törende konuşan Demir, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Türk Polisinin, milletin sevgi ve güvenini kazandığını belirten Demir, şunları kaydetti :


"Emniyet teşkilatı olarak varlığımızın temel nedeni, demokratik düzen içinde, ülkemizi her türlü tehlikeden uzak tutarak, kanun hakimiyetinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi, mevzuatın kendisine vermiş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında ana ilkemiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan, temel hak ve hürriyetlere saygılı, halkımızın isteklerine hızla çözüm üretebilen dinamik ve tarafsız bir çalışma anlayışıdır. "

Törene, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: AA
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