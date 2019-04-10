Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Suluova
'da şehitler için mevlit okutuldu.
Hacı Mustafa Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok
, canlarını ortaya koyarak vatanını koruyan tüm şehit güvenlik güçlerine minnettar olduklarını söyledi.
Programa katılanlara teşekkür eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul ise polis teşkilatının büyük bir fedakarlıkla, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışmakta olduğunu belirtti.
Programda, din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.