Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sason ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sason ilçesinde etkinlik düzenlendi.



Yunus Emre İlkokulu konferans salonundaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



Polis teşkilatının gücünü yasalardan desteğini ise daima milletten aldığını belirten Sudagezer, "Türk Polis Teşkilatının bugün nöbetini tutan bizler, aynı vatanseverlikle, vazife aşkıyla ve inançla emanet aldığımız kutsal bayrağı bugün olduğu gibi yarın da bu güzel vatan toprağını kanlarımızla sulamak pahasına elden ele yükselterek daha ileriye taşıma azim ve kararlılığı içerisindeyiz." diye konuştu.



Program, "10 Nisan Polis Bayramı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerin ve teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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