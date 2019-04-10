Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gelişinde Genel Müdür Ramazan Bal ve polisler tarafından karşılandı.

Polislerle tokalaşan ve bayramlarını tebrik eden Oktay, Bal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Oktay daha sonra makamında koruma ekibindeki polislerle bir araya geldi. Koruma ekibinin Polis Bayramını tebrik eden Oktay, son dönemdeki yoğun tempoda gösterdikleri gayret dolayısıyla polislere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:39 Kaynak: AA
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