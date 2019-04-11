Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Van'da halk müziği konseri düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Van'da halk müziği konseri düzenlendi.

Van Devlet Tiyatro Salonu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, sevilen türküleri seslendirdi.

Hafta kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından polis ve öğrencilerden oluşan koronun okuduğu türküler, beğeni topladı.

Konser, protokolün de katılımıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.


Konseri Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de izledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:57 Kaynak: AA
Van, Polis, Güncel
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