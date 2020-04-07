Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Ankara'nın Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı.

Buran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs dolayısıyla sağlık çalışanları ve emniyet kuvvetlerinin özverili çalışması olduğunu belirtti.

Polisin, koronavirüs nedeniyle gece gündüz görevinin başında olduğunu vurgulayan Buran, şunları kaydetti:

"Polisimiz, sağlık çalışanlarımızla birlikte bizim sağlığımız için 24 saat çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın bu virüse yakalanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Ben Türkiye'nin geleceği için aralıksız çalışan sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin ve bununla uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin ve emniyet mensuplarımızın polis haftasını kutluyorum. Devletimizin ve vatanımızın bekası için şehit olan şehit olan, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömür diliyorum."