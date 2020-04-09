Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan ve 175 yıllık geçmişiyle ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının gününü kutladı.

Muş'un güven ve huzurunu tesis etmek için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarına teşekkür eden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet teşkilatı kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi birçok önemli görevleri yerine getirmektedir. Halkın huzurunu hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife eden, gücünü milletten ve kanunlardan alan polislerimiz gerektiğinde canını hiçe saymaktadır. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Muşumuzun bir huzur şehri olması için büyük bir özveriyle çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunuyorum."