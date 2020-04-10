Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Şanlıurfa Yeni Şehitliği
Şehitlik Anıtı
-İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un anıta çelenk sunması
İstiklal Marşı'nın okunması
Emniyet mensuplarının şehit kabirlerine karanfil bırakması
Şehitler için duanın yapılması
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Yeni Şehitlikteki törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Doğuş, şehitlik defterini imzaladı.
Şehitlerin kabrini ziyaret eden emniyet mensupları, karanfil bıraktı. Tören yapılan duanın ardından sona erdi.