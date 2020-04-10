Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü

19 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Coşkun, mesajında, polis teşkilatının bilgi ve tecrübesiyle millet huzurunun teminatı olduğunu belirtti.


Polis teşkilatının güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:


"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır. Emniyet Teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, milli ve manevi değerlerinden, tarihinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:42 Kaynak: AA

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