Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven'in çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öte yandan törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:14 Kaynak: AA
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