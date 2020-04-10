Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü
6 saat önce
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.
Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla ilçe giriş ve çıkında görevli trafik polislerini ziyaret etti.
Polislerin günlerini kutlayan Çay, ekiplere baklava ikramında bulundu.
Daha sonra Çay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Uyguralp'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:46 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak