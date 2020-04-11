Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ve Kapıköy Kara Hudut Kapısı Emniyet Şubesini ziyaret etti.

Aydın, yaptığı açıklamada, toplumun refah içinde hayat sürmesinin devletle alakalı olduğunu, bu konuda polis teşkilatının önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aydın, "Gecesini, gündüzüne katarak, 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimize teşekkür ederim." dedi.