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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı törenine "koronavirüs" düzenlemesi
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske ve eldiven taktı.
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske ve eldiven taktı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.
Polis Haftası çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende Çalışkan haricindeki müdürlerin maske ve eldiven taktığı, törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak aralıklarla durduğu görüldü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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