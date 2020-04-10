Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'da törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Sakarya'da törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu törene, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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