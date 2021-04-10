Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü

Van'ın Çatak ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Çatak ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Çatak Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Emre Altuntop, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Altuntop, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmediğini söyledi. Polisin görevini her zaman fedakarca yaptığını ve gerektiğinde canını hiçe saydığını belirten Altuntop, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törenin ardından polis araçları sirenler eşliğinde ilçede tur attı, vatandaşlar ve çocuklar da Türk bayrağı sallayarak polislere destek verdi. -Muş Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı

Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin

'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı