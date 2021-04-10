Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü - Son Dakika

Van'ın Çatak ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Çatak Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Emre Altuntop, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Altuntop, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmediğini söyledi.
Polisin görevini her zaman fedakarca yaptığını ve gerektiğinde canını hiçe saydığını belirten Altuntop, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Törenin ardından polis araçları sirenler eşliğinde ilçede tur attı, vatandaşlar ve çocuklar da Türk bayrağı sallayarak polislere destek verdi.
-Muş
Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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