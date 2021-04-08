Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılında Edirnekapı'da şehitler anıldı

Son dakika haberleri... TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma programı düzenledi.

TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma programı düzenledi. Programda Kur'an-ı kerim okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılında Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenledi. Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan şube müdürleri, çok sayıda polis ve şehit yakınları katıldı. Vali Yardımcısı Özyiğit ve Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis yakınlarıyla bir araya gelerek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

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