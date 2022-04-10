Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Sivas'ta kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Sivas'ta kutlandı

10.04.2022 12:59
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Sivas'ta kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta tören düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve teşkilat mensupları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Akçay ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde emniyetin çeşitli şubelerince açılan stantları gezdi.

Sivas Motosiklet Grubu üyeleri Akçay ve Yırtar'a çiçek vererek, motorlarıyla şehir turu attı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Sivas'ta kutlandı - Son Dakika


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