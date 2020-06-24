Türk polisi "Sıla Yolu Projesi" görevi için Sırbistan'a gitti - Son Dakika

Türk polisi "Sıla Yolu Projesi" görevi için Sırbistan'a gitti

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sıla Yolu Projesi" kapsamında 11 Türk polisinin, Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarında görev yapmak üzere bu ülkeye gittiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sıla Yolu Projesi" kapsamında 11 Türk polisinin, Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarında görev yapmak üzere bu ülkeye gittiğini bildirdi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Sırbistan arasında hayata geçirilen "Sıla Yolu Projesi" kapsamında Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisi görevlendirilmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda 24 Haziran - 20 Eylül döneminde, Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan kara hudut kapılarında görev yapacak bir emniyet müdürü ile 10 polis memuru Sırbistan'a gitti.

Sırbistan-Hırvatistan Batrovci Kara Hudut Kapısı'nda 3, Sırbistan-Macaristan Hargos Kara Hudut Kapısı'nda 3, Sırbistan-Bulgaristan Gradina Kara Hudut Kapısı'nda 3 polis memuru ve raporlama yapacak bir polis ile bir emniyet müdürü görevlerine başladı.

Proje kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görevli Türk polisleri, kapılardan geçen yıllık ortalama 2 milyon Türk gurbetçinin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan da düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapacak.

Sıla Yolu Projesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasında 20 Şubat 2019'da Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında yapılan görüşmede, Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi kararının alınmasının ardından "Sıla Yolu Projesi" başlatılmıştı.

Bu karar doğrultusunda 15 Haziran-15 Eylül 2019 döneminde de Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan kara hudut kapılarında biri emniyet müdürü 10 polis görevlendirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti - Son Dakika

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