Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahısla ilgili karar verildi - Son Dakika

Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahısla ilgili karar verildi

Son Güncelleme: 17.09.2023 18:56

Trabzon'da Kuveytli bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı. Konuya ilişkin Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Trabzonlu hemşerilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Trabzon'da bir turisti darbetttiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama ise Trabzon Valiliğinden geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi saat 22.20 sıralarında kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı anımsatıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayı "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşının, aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı turistin yere düştüğü belirtilen açıklamada, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma sonucu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

TURİST TABURCU EDİLDİ

Açıklamada, Kuveytli turistin hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildiği kaydedilerek, "Saat 22.20 sıralarında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini, 'Turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan ve olaya karışıp Kuveyt vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk vatandaşı polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma neticesinde bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olaydan etkilenen Kuveyt vatandaşı misafirimiz hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabah 03.00 sıralarında taburcu edilmiştir. Trabzonlu hemşerilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

turist, Kuveyt, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahısla ilgili karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahısla ilgili karar verildi - Son Dakika
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