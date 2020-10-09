Türk polisinden Azerbaycan'a altın sikkeli destek mesajı - Son Dakika

Malatya polisi operasyonda ele geçirilen altın sikkelerle " Karabağ'a Selam" yazarak, Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Durumundan şüphelenilen bir yolcunun üst ve eşya aramasında, sırt çantasına gizlenmiş vaziyette 947 adet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın sikke ele geçirildi. Şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Polisler altın sikkelerle oluşturdukları ay yıldız şekli ve "Karabağ'a selam" yazısı ile Azerbaycan'a destek mesajı verdi. - MALATYA