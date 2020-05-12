Türk polisinden yabancı uyruklu hamile kadına yardım eli - Son Dakika

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkamayan yabancı uyruklu hamile kadın, şiddetli diş ağrısı çekince eşiyle birlikte yürüyerek emniyete geldi. Yardım çağrısına duyarsız kalmayan Beyoğlu polisi, kadına ve eşine emniyette ikramda bulunduktan sonra hastaneye götürdü. Türk polisin yardımı karşısında kadının eşi teşekkür ederek karşılık verdi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensupları, Beyoğlu Kasımpaşa'da yaşayan yabancı uyruklu hamile bir kadına ve eşine yardım elini uzattı. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu hamile bir kadın, şiddetli diş ağrısı çekmeye başladı. Bunun üzerine kadın eşiyle beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne geldi. Çiftin durumunu anlatarak yardım çağrısında bulunması üzerine harekete geçen ekipler, uygun hastane aramaya başladı.

TÜRK POLİSİNDEN HAMİLE KADINA YARDIM ELİ

Çiftin durumunu anlatarak yardım çağrısında bulunması üzerine harekete geçen ekipler, uygun hastane aramaya başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada ekipler, kadının eşine çay ikram etti. İkramın ardından ekipler, şiddetli diş ağrısı çeken hamile kadını ve eşine maske taktıktan sonra araca bindirdi. Ekipler ardından çifti Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Türk polisinin çifte yaptığı bu yardım büyük takdir toplarken, kadının eşi ise teşekkür etti.

(İHA)