Türk polisinin bayrak sevdası: Koşarak yerden aldı - Son Dakika
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Türk polisinin bayrak sevdası: Koşarak yerden aldı

12.10.2022 00:58
Türk polisinin bayrak sevdası: Koşarak yerden aldı

Kocaeli'de yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, trafiği durdurarak bayrağı yerden aldı.

Kocaeli'de yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, trafiği durdurarak bayrağı yerden aldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'in Başiskele ilçesi Seymen yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler Türk bayrağının yerde bulunduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk bayrağını düştüğü yerden aldı.

Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk polisinin bayrak sevdası: Koşarak yerden aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk polisinin bayrak sevdası: Koşarak yerden aldı - Son Dakika
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