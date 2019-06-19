Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
57 dakika önce
Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53
Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya
ve İspanya
kolluk kuvvetlerince Akdeniz
'de Cezayir
açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna
uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.
Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü
Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı