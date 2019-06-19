Son Dakika Haberleri: Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
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Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı

57 dakika önce

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.

Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı, System.String[]
Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53 
İspanya, İtalya, Narkotik, Ekonomi
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