Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu - Son Dakika
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Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu

09.04.2022 12:18

İzmir'de bir firma tarafından Türk polisinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve Arnavutluk polisinin de istediği devriye botları, görev yapacağı sulara hareket etmek üzere denize indirildi.

İzmir'de bir firma tarafından Türk polisinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve Arnavutluk polisinin de istediği devriye botları, görev yapacağı sulara hareket etmek üzere denize indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yıllarca kurbağa adam ve gemi adamı olarak görev yapan polislerin de katıldığı komisyon tarafından hazırlanan şartnameye göre İzmir merkezli Gözüyılmaz Mühendislik firması tarafından üretilen devriye botları Türk kara sularında başarıyla görev yapıyor.

Tasarımı ve ekipmanlarıyla denizlerde devriye ve denetim ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere üretilen devriye botları, uluslararası platformda da ilgi gördü.

Avustralya ve Papua Yeni Gine polis teşkilatlarının incelediği devriye araçları, "Avrupa'nın Yeşil ve Mavi Sınırlarının Etkin Yönetimi Projesi" kapsamında Arnavutluk Polis Teşkilatı'nın açtığı ihaleyi kazandı.

Firma, biri 15 metrelik alüminyum ve 4'ü 11 metrelik fiberglas devriye botlarını tamamladı. İzmir Yelken Kulübü'nde suya indirilen botlar, İzmir Körfezi'nde zorlu teste tabi tutuldu.

Son kontrolleri tamamlanan botlar, 10 Nisan Pazar günü deniz yoluyla Arnavutluk'a yolcu edilecek.

"Bire bir aynı olma şartı"

Firma yetkilisi Özgür İnam, AA muhabirine, Arnavutluk Polis Teşkilatı'nın ihalenin ardından "teknelerin Türk polisinin kullandığı teknelerle bire bir aynı olması" şartını koyduğunu söyledi.

Hollanda, Norveç, İspanya ve İtalya'dan rakipleri geçip ihaleyi kazandıklarını ifade eden İnam, "9 ay gibi kısa sürede tekneleri tamamladık, şimdi avara etme (kıyıdan ayrılma) vakti geldi. Deniz yoluyla gidecekler. İzmir'i selamlayıp Arnavutluk'a gidecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bize uluslararası sulara kadar eşlik edecekler." diye konuştu.

Teknelerin hızının saatte 70 knota çıkabildiğini ifade eden İnam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rusya ve İngiltere'ye de polis botu değil ama tedarik botundan sattık. İhracata devam ediyoruz. Avustralya deniz polisi bizim deniz polisimizden inceleme ziyareti talep etti, onların gelmesini bekliyoruz. Papua Yeni Gine ile de anlaşma aşamasına geldik. Fiyatta ve birçok konuda anlaştık. Yine Türk polisinin kullandığı bottan olacak. Biz devletimize, milletimize hizmeti borç olarak görüyoruz. Biz dünyada hızlı kayıcı polis botunda dünyanın en iyi firması olduğumuza inanıyoruz. Bunu Norveç, İngiltere ve ABD'ye de gönderirsek kendimizi kanıtlayacağız."

Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu
Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu
Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu - Son Dakika


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