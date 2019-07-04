Son Dakika Haberleri: Türk polisinin merhameti
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Türk polisinin merhameti

1 saat önce

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına yunus polisi yardımcı oldu.

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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına yunus polisi yardımcı oldu. Yaşlı kadının elinden pazar arabasını alıp elinden tutan polis memuru, kadının karşıya geçmesini sağladı.

Afyonkarahisar'da şehir içerisinde devriye atan Motorsikletli Polis Timleri (Yunus) yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına yardımcı oldu. Polis memuru Yoğun araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı kadını görünce akan trafiği durdurdu.

Yaşlı kadının karşıya geçerken korkmaması ve tedirgin olmaması için yanına giden memur yaşlı kadını elinden tutarak yolun karşısına geçirdi.

Yolun karşısına geçtikten sonra yaşlı kadının elini de öpen polisin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise 'Mazluma yunus,zalime yavuz',

'Türk polisinin merhameti' yorumlarında bulundu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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