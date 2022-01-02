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Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi - Son Dakika

Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi

02.01.2022 16:05
Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi

Sualtı dalışlarıyla tanınan ünlü profesör Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu son dalışında kayalıkların arasında bir şişe buldu. Şişenin içinden ise üzerinde ne yazdığı bilinmeyen bir kağıt çıktı. Gökoğlu, kağıdı sosyal medyada paylaşarak, "Bu bir büyü mü? Bilen var mı?" sorusuyla yardım istedi. Gizemli keşif ise heyecan yarattı

Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili sık sık görüşlerine başvurulan ünlü profesör Mehmet Gökoğlu, bu sefer kendisi yardım istedi. Gökoğlu, dalış sırasında bulduğu kağıdı sosyal medyadan paylaşarak, içeriğinin kendisine yazılmasını istedi.

ÖZENLE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte, Yavuzözcan Parkı'ndaki Kadın yarığı açığında dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, dalış esnasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu bunları kayda aldı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Görüntüleri 'Bunu bilen var mı?' diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, falez altlarında dalışlar gerçekleştirdikleri sırada çok ilginç şeylerle karşılaştıklarını söyledi. "Aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz" diyen Gökoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bazen atılmış bir silah, mermi, muskalar, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz sualtında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitlerdir. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz."

"BÜYÜ MÜ, BİLEN VARSA YAZSIN"

Gökoğlu, çıkan ilginç sembollü kağıt hakkında da, "Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir. Hangi dilde yazılmıştır. Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın" dedi.

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Mehmet Gökoğlu, Akdeniz, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi - Son Dakika
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