Son Dakika Haberleri: Türk profesöre ABD'den "En İyi Araştırma Ödülü"
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Türk profesöre ABD'den "En İyi Araştırma Ödülü"

33 dakika önce

HÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ve ekibi, travmaya bağlı ileri seyide hasar gören burun ameliyatlarında kemiğe düzgün geometriyi sağlamak üzere yaptıkları operasyonları içeren bildiriyle 2019 için uluslararası ödüle layık görüldü.

Türk profesöre ABD'den
HÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ve ekibi, travmaya bağlı ileri seyide hasar gören burun ameliyatlarında kemiğe düzgün geometriyi sağlamak üzere yaptıkları operasyonları içeren bildiriyle 2019 için uluslararası ödüle layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:38 
Ekonomi
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