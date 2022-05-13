Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi - Son Dakika
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Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi

13.05.2022 10:47
Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi

Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildiELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, güneş simülatörü, spin kaplama cihazı ve yapay sinir üretiminde kullanılan elektrospin cihazi gibi birçok çalışmaya imza attı.

Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, güneş simülatörü, spin kaplama cihazı ve yapay sinir üretiminde kullanılan elektrospin cihazi gibi birçok çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Yakuphanoğlu'nun bu çalışmaları başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, çalışmaları da uluslararası indeksli dergi ve makalelerde yayımlandı.

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, bilimsel çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Nanoteknoloji uygulamaları, enerji, batarya, nanotıp ve fonksiyonel malzeme alanında kullanılan cihazlar üreten Yakuphanoğlu, başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. Yerli ve milli projelere imza atan Yakuphanoğlu'nun çalışmalarından elde dilen bilimsel sonuçlar ise dünyanın en saygın bilimsel ve uluslararası indeksli dergilerinden yoğun ilgi görerek yayımlanıyor.

Bilimsel çalışmalarda kullanılan yüksek teknoloji cihazlar ürettiklerini belirten Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, " Bu cihazlar özelikle üniversitelerde, Enstitülerde ve AR-GE merkezlerinde bilim insanları tarafından kullanılarak farklı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizde özelikle nanoteknoloji uygulamaları, enerji, batarya, nanotıp, fonksiyonel malzeme alanında kullanılan cihazlar ve özelikle bilimsel çalışmalarda kullanılan cihazlar üretmekteyiz. Cihazlarımızı ürettikten sonra ihraç ediyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında bulunan bilim insanları cihazları kullanarak elde ettikleri sonuçlarla ve farklı çalışmalarla uluslararası indeksli dergilerde yayın yapmaktadır. Özelikle üretmiş olduğumuz cihazlardan bazıları, Solar sımulator, Spin coater, Dip coater, Elektrospin cihazi, Monochromator, Gas sensing analiz sistemi, CV analizör, Sourcemeter, Four probe sistemi, Empedans analizörü, dilektrik sistemi, nano malzeme üretme cihazı, Dielekrik Analizörü ve manyetik özelikleri belirleme cihazını örnek olarak sayabiliriz. Bu cihazlardan özelikle Solar Sımulatorü şu anda Türkiye'de bulunan üniversitelerin araştırma merkezlerinde bilim insanları tarafından kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu cihaz aynı zamanda yurt dışlındaki bazı üniversitelerde de kullanılmaktadır" dedi.

'Bilimin temelinde ülkemiz de var'

İhracatının son yıllarda artığını aktaran Yakuphanoğlu, " Cihazlardan elde edilen bilimsel sonuçlar, dünyaca saygın bilimsel dergilerde yayınlandı. Örnek verecek olursam, Journal of Alloys and Compounds,The Journal of Physica Chemistry Letters, Physica B: Condensed Matter, Journal of Molecular Structure, Chinese Journal of Physics, Renewable Energy, Journal of Molecular Structure gibi saygın dergiler sıralanabilir. Özelikle ülkemiz için son derece önem arz eden 'Madde In Türkiye' kelimesi dünya literatürüne girdi ve özelikle bilimsel çalışma yapmak istediğinizde Türkiye'nin bilimsel çalışmalarda bir cihazı üretme potansiyeli olduğunu gösterdik. Son zamanlarda ihracatımız Amerika, Avusturya, Moroko, Arabistan, Pakistan, Mısır, Hindistan ve bunun gibi farklı ülkelere yapılmaktadır. Bu ülkelerdeki bilim insanları da bizden aldıkları cihazlarla farklı çalışmalar yaparak bilimsel dergilerde yayımlanmaktadırlar. Bizler ise böyle bir imkanı üniversitemizde, ülkemizde ve yurt dışındaki diğer bilim insanlarına bir destek olarak verdiğimiz için çok mutluyuz. Bilimin temelinde ülkemiz de var. Artık bilimsel çalışmalarda ülkemizin desteği çok fazla ve bu konuda yeni fabrikalar, şirketler kurulursa, diğer bilim insanlarımız farklı cihazlar üreterek bunları teknokentlerde ticari ürüne dönüştürerek ülkemize önemli derecede bir katkı sağlamış olacaklardır" şeklinde konuştu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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