Türk promosyon sektörü "100 milyon dolarlık bağlantı" yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk promosyon sektörü '100 milyon dolarlık bağlantı' yaptı - Son Dakika Ekonomi

Türk promosyon sektörü "100 milyon dolarlık bağlantı" yaptı

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük promosyon ürünleri fuarı olan PSI Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarı'nda, Türk şirketler 100 milyon dolarlık bağlantı yaptı.

Türk promosyon sektörü

Avrupa'nın en büyük promosyon ürünleri fuarı olan PSI Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarı'nda, Türk şirketler 100 milyon dolarlık bağlantı yaptı.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği'nden (PROMASİAD) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58'incisi düzenlenen Avrupa'nın en büyük promosyon fuarı PSI Düsseldorf 2020'ye Türk firmalar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) desteğiyle yoğun katılım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Avrupa'nın en büyük promosyon fuarı olan PSI Düsseldorf'ta Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bağlantı yapıldığını bildirdi.

Düsseldorf'taki fuara, Türk firmalarının yüzlerce ürünle katıldığını belirten Karatemiz, şunları kaydetti:

"Firmalarımız, ofis malzemelerinden kırtasiyeye, tekstil ürünlerinden çikolataya, teknolojik aksesuarlardan el aletlerine kadar yüzlerce ürünü sergileme imkanı bulduğu fuarda önemli anlaşmalar yaptı. Genel olarak geri dönüşümlü ve doğa dostu ürünlerimize ilgi gösterildi. Hemen her promosyon ürün grubunda doğa dostu materyallerden üretilen malzemelerimiz çok revaçtaydı.Yerli firmalarımızın fuar süresince yapmış olduğu bağlantıların 100 milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz."

Karatemiz, Türk ürünlerinin Avrupa'da daha fazla talep edilmesini amaçladıklarını aktararak, "Dolayısıyla Avrupa'ya olan ihracatımızı, ekonomiye yaptığımız katkıyı artırmak istiyoruz. Son 4 yılda ihracatımız yüzde 33 arttı. 2020 yılı için toplam ihracat miktarının 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karatemiz, "25 Eylül 2019'daki Promosyon Show'da Türkiye'de ilk defa gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması düzenlemiştik. Orada ödül alan tasarımları da PSI Düsseldorf'ta sergiledik, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Düsselldorf, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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