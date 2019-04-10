Türk Prysmian, enerji kablolarıyla hayata bağladı
1 saat önce
Türk Prysmian Kablo, İstanbul Havalimanı'na 42 milyon metre uzunluğunda ve 100 milyon TL değerindeki prysmian enerji kablolarını tedarik etti.
Türk Prysmian Kablo
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59
, İstanbul
Havalimanı'na 42 milyon metre uzunluğunda ve 100 milyon TL değerindeki prysmian enerji kablolarını tedarik etti.
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