Son Dakika Haberleri: Türk Prysmian, enerji kablolarıyla hayata bağladı

Türk Prysmian, enerji kablolarıyla hayata bağladı

1 saat önce

Türk Prysmian Kablo, İstanbul Havalimanı'na 42 milyon metre uzunluğunda ve 100 milyon TL değerindeki prysmian enerji kablolarını tedarik etti.

Türk Prysmian, enerji kablolarıyla hayata bağladı , System.String[]
Türk Prysmian Kablo, İstanbul Havalimanı'na 42 milyon metre uzunluğunda ve 100 milyon TL değerindeki prysmian enerji kablolarını tedarik etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59 
Ekonomi
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