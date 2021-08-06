Türk Rap Sanatçısı Kasan "BROs" şarkısını anlattı - Son Dakika

Sosyal medyada yayınladığı diğer şarkılarının aksine "BROs" şarkısı ile beklediği çıkışı yakalamış, yüz bin izlenmenin ardından yazdığı, "Bu büyük destek için herkese teşekkürler. 100.000 görüntülenme için size çok minnettarım" yorumunun üzerine daha binlerce kez izlenmiş bir şarkı BROs. Şarkının altında yer alan yorumları incelediğinizde harcanan emeğin boşa gitmediğini rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Rap müziğe ilgi duyan herkesin bir şekilde olumlu olarak yorumladığı şarkı için Rapçi Kasan, "Son şarkımın adı "BROs" İngilizce kardeş kelimesinden gelmektedir. Şarkının içerisinde bir takım boş sözler olduğunu kabul ediyorum. Ben bir rap müzisyeni olarak çok konuşan ama hiçbir şey söylemeyen insanlardan olmamak adına şarkılarımda bir takım mesajlar vermeyi uygun buluyorum" dedi.

Kasan, son video klibine yönelik açıklamalarına devam ederek, "Şarkımızın asıl mesajı yanlış arkadaşlardır. Seni kötü yollara sürükleyen, senden faydalanan kötü arkadaşların oluyor. Senden faydalanamadıkları anda arkanızdan konuşan dedikodunuzu yapan insanlara karşı şarkımda diyorum ki 'Artık sizi umursamıyorum!' Değer verdiğim arkadaşlarım tarafından nedensizce kırılınca bu hayal kırıklıklarımı sözlere dökerek besteledim. Netice itibari ile yaptığım her şarkıda kendimden yaşanmışlıklar var." dedi.

Her ne kadar kendi yaşanmışlıklarını yazsa da herkesin kendisinden bir şeyler bulabildiği böylesi şarkıları çıkarabildiği için, bu şarkıların izleyenlerde karşılık bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kasan, "Bunu videomuza yapılan 9,7 k beğenide ve 1087 yorumda görmek mümkün" dedi. Video klibinin altındaki olumlu yorumlar, yeni çalışmalar için Rapçi Kasan'a motivasyon sağlarken, müzik piyasalarında emin adımlar ile ilerlediğinin de göstergesi olarak yüz bini aşkın izlenme oranını görebiliyoruz.

Rapçi Kasan, özetle müziğine hayatından kesitler katan ve hayatına müzik ile renk katan biri olarak biliniyor.