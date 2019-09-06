Son Dakika Haberleri: Türk rapçi dünyaya açılıyor!
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Türk rapçi dünyaya açılıyor!

2 saat önce

Trap müziğin tartışmasız lideri Khontkar İngilizce şarkı sözlü single parçası NCDBI (Nothing Can Do Bout It) ile yurtdışı müzik pazarının kapılarını aralıyor.

Türk rapçi dünyaya açılıyor!, System.String[]

Prodüktör kimliğini de ortaya koyduğu yeni single'ı NCDBI Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketiyle beraberinde bir music video ile bugün tüm müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Son dönemlerin üretken ismi yeni çalışmasında yükselişi karşısında kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını vurguluyor.

Türkiye, Sony, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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