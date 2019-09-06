Türk rapçi dünyaya açılıyor!

Prodüktör kimliğini de ortaya koyduğu yeni single'ı NCDBI Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketiyle beraberinde bir music video ile bugün tüm müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Son dönemlerin üretken ismi yeni çalışmasında yükselişi karşısında kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını vurguluyor.