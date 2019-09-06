Türk rapçi dünyaya açılıyor!
2 saat önce
Trap müziğin tartışmasız lideri Khontkar İngilizce şarkı sözlü single parçası NCDBI (Nothing Can Do Bout It) ile yurtdışı müzik pazarının kapılarını aralıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
Prodüktör kimliğini de ortaya koyduğu yeni single'ı NCDBI Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketiyle beraberinde bir music video ile bugün tüm müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.
Son dönemlerin üretken ismi yeni çalışmasında yükselişi karşısında kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını vurguluyor.
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi İzmir barosu'ndan tbb'ye 'olağanüstü genel kurul' çağrısı ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil"