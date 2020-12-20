Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Tepki, 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klibin senaryosunda yer alan patlama sahnesinin çekildiği sırada bir kaza meydana geldi.

İddia edilenlere göre yaşanan kaza patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı. Başarılı isim patlama sahnesinde alevlerin arasında kalırken, set ekibi olaya anında müdahale etti ve yangın daha da büyümeden söndürüldü.

BAŞ KISMINDA UFAK YANIKLAR OLDU

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

"SET SONUNDA BİR KAZA YAŞADIK"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tepki, "Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

REYMEN: RAP İÇİN YAKTIN KENDİNİ

Tepki'nin sosyal medya paylaşımına birçok beğeni gelirken, kullanıcılar geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reymen ise paylaşıma yaptığı yorumda, "Rap için yaktın kendini" dedi.