Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor - Son Dakika

Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor

Türkiye'de raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngördüklerini belirten ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, "Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.

Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor, System.String[]

Türkiye'de raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngördüklerini belirten ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, "Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.


Tu"rkiye'nin önemli ve nitelikli elektrik taahhu"t şirketlerinden ORGE Enerji Elektrik Taahhu"t AŞ, Kovid-19 salgını döneminde dahi bütün güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, son dönemde imza attığı raylı sistem, kamu alt ve u"st yapı projeleri ile birlikte yeni normalleşme sürecinde de çalışmalarına hız verdiğini bildirdi.


Şirket olarak, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımlara odaklandıklarını belirten ORGE CEO'su Nevhan Gu"ndu"z, raylı sistem sektöründe yüksek oranlı büyüme öngörülerini kaydederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde ulaştırma altyapısına 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladılar. 5 yıl içerisinde de Yüksek Hızlı Tren hattı uzunluğunu bin 200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye, raylı sistem hattını 18 bin kilometrelere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla örecek raylı ulaşım ve önemli vizyon projelerinin ortaya konması mutluluk verici." diye konuştu.


"Şirket olarak bugüne kadar tek seferde en büyük metro kontratını imzaladık"


Elektrik taahhüt işleri sektörünün pandemi sürecinden daha az etkilenen bir alan olduğunu söyleyen Gündüz, "Bilhassa ana iştigal konumuz olan, metro projeleri, şehir hastaneleri, üniversiteler, bankacılık üsleri gibi 'bitirilmesi öncelikli projeler'de zamanla yarış halinde olduğumuz için fazla mesaili çalışmalarımız sürdü. Şantiyelerimiz geçici olarak duran biri dışında faaliyetlerini sürdürdü. Hatta sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de şantiyelerimiz çalıştı. Şu an tüm şantiyelerimiz aktif durumda. Bununla birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinde, şirket olarak bugüne kadar tek seferde en büyük metro kontratını, 11 milyon euro değerinde olan Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu işinin sözleşmesini imzaladık. Bu yıl şirket olarak özellikle metro, raylı sistem ve şehir hastanesi, üniversite ve kültür merkezi gibi kamusal üst ve altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gündeme gelmesi beklenen büyük ölçekli ulusal projelerin yanı sıra turizm ve sanayi tesislerinin yenileme ve genişleme yatırımlarında da yer alarak sektör katılımcılarına yeni iş olanakları oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


Başarılı bir pandemi süreci geçirdiklerinin altını çizen Gu"ndu"z, "Şirketimizi olabildiğince dinamik bir tarzda yönetmeye çalıştık. Bir kısım çalışanımızı evden çalışmaya yönlendirdik. Üst yönetim olarak tüm güvenlik ve sağlık önlemlerimizi alarak her gün işimizin başındaydık. Çalışanlarımızın sosyal, psikolojik ve fiziksel sağlığını odağımıza alarak maske, dezenfektan, ateş ölçme, çalışanların sağlığını izleme gibi hayati önlemleri ilk evrelerde başlattık. Bu sayede sadece 8 pozitif vakayla karşılaştık ve onları tedavi ettirerek tekrar iş hayatına dönmelerini sağladık." - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti         
16:12
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında         
16:09
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Son Dakika: Üniversiteler için tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Son Dakika: Üniversiteler için tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.         
13:55
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı         
12:09
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur         
11:42
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı         
10:02
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir         
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 20:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk raylı sisteminin gelişmesine odaklanan ORGE, sektörde yüksek oranlı büyüme öngörüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei