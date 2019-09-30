Son Dakika Haberleri: Türk Re, sadece kapasite sağlamayacak, sistemi iyileştirecek
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Türk Re, sadece kapasite sağlamayacak, sistemi iyileştirecek

12 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı ve geçen cuma günü kuruluşu ilan edilen Türk Re'nin Genel Müdürü Selva Eren, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.

Türk Re, sadece kapasite sağlamayacak, sistemi iyileştirecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı ve geçen cuma günü kuruluşu ilan edilen Türk Re'nin Genel Müdürü Selva Eren, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:06 
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