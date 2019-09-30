Türk Re, sadece kapasite sağlamayacak, sistemi iyileştirecek
12 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı ve geçen cuma günü kuruluşu ilan edilen Türk Re'nin Genel Müdürü Selva Eren, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı ve geçen cuma günü kuruluşu ilan edilen Türk Re'nin Genel Müdürü Selva Eren, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:06
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