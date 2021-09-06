Üye Girişi
Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

06.09.2021 09:21
Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığının tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak...

Hazine ve Maliye Bakanlığının tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla kurulan Türk Reasürans AŞ, 2. yılını geride bıraktı.

Türk Reasürans AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, sigortacılık sektörünün alanlarında uzman profesyonellerinden oluşan değerli bir ekiplerinin olduğunu belirterek, hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışları sayesinde, vizyonları ve misyonları doğrultusunda başarılarla geçen 2 yılı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Küresel belirsizlikler döneminde, yerelden globale güvence ve değer sunduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Türk sigortacılık sektörüne her alanda değer katarken, uluslararası programlara reasürans ihraç ettiğimiz, aynı zamanda farklı görev ve sorumluluklar yüklendiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu. Uluslararası dev projelerden, Türkiye'nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. İlk 6 ayda 1 milyar liralık prim üretimiyle, 105 milyon lira kar elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Planlı ve emin adımlarla büyüdük ve öz kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon lirayı aştı."

"DASK'ın ödeme kapasitesini 25 milyardan 40 milyar liraya yükselttik"

Selva Eren, halka daha fazla güvence sağlamak adına, işleticisi oldukları Doğal Afet Sigortaları Kurumunun hasar ödeme kapasitesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

Eren, "Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

"Sigortacılığın çözüm merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz"

Sigortacılık sektörünün en iyi yönetmesi gereken deprem riskinin etkin yönetimine katkı sağlamak için Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi'ni kurduklarını ve yazılımlarını geliştirdiklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yeniden yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar TL teminat sunduk. KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kolaylık sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir amaç için bir araya getirmiş olduk. Özel Riskler Yönetim Merkezi'miz tüzel kişiliğini kazandı; 'sigortacılığın çözüm merkezi' olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Tüm bu başarıların bir göstergesi ve hediyesi olarak yeni alanlarda görevlendirilmeye devam ediyor, hem sigortacılık sektörüne hem de ülkemize daha da çok katkı sunmak için teşvik ediliyoruz. Bu bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Ortaya koyduğumuz vizyonumuzu ve gelecek hayallerimizi paylaşan tüm paydaşlarımızla, ülkemiz ve sektörümüz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Yeni Ekonomi Programı, Türkiye, Maliye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük 11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı 10:56 İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 10:24 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti 10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı 09:48 Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı 09:30 Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
11:09 Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor
11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor         
11:10
Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı         
10:59
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor         
10:49
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor         
10:29
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi         
10:11
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement