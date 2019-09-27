Son Dakika Haberleri: Türk Reasürans AŞ kuruldu
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Türk Reasürans AŞ kuruldu

2 saat önce

Türk Reasürans AŞ, sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile kuruldu.

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Türk Reasürans AŞ, sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile kuruldu.


Hazine ve Maliye Bakanlığınca Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu. Bakanlığın tek hissedar olarak kurulusunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek. Türk Reasürans AŞ sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dısına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.


Türk Reasürans AŞ doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek ve maliyet avantajı oluşturması ile havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bunun yanında 'Ulusal Doğal Afet Modelleme' çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans AŞ'nin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - İSTANBUL

Sigorta, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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