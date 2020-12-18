Türk Reasürans, B3i'nin yeni hissedarı oldu - Son Dakika

Türk Reasürans, B3i'nin yeni hissedarı oldu

18.12.2020 00:29
Türk Reasürans, B3i'nin yeni hissedarı oldu, System.String[]

Türk Reasürans, sigorta piyasalarının lider DLT (Distributed Ledger Technology) girişimi B3i'ın yeni hissedarı oldu.

Türk Reasürans, sigorta piyasalarının lider DLT (Distributed Ledger Technology) girişimi B3i'ın yeni hissedarı oldu.

Türk Reasüranstan yapılan açıklamaya göre, Türk Reasürans, beş kıtadan önde gelen 21 sigorta ve reasürans şirketinin hissedarı olduğu girişimin Türkiye'den ilk yatırımcısı oldu. B3i, kurduğu platform üzerinde ortakları ve sigorta endüstrisine değer kazandırmak isteyen üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturan bir ekosistem yarattı. B3i, zaman kaybına neden olan ve artık gerek duyulmayan yönetim süreçlerini ortadan kaldıran protokollerin karşılıklı uyumlamasını yapıyor. Bu sayede şirketlerin kendi dijital dönüşüm stratejilerini uygulamalarına alan yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Blockchain teknolojisiyle sektör standartlarını küresel çapta geliştiren B3i'ın Türkiye'den ilk yatırımcısı olmamız bir tesadüf değil. Bu ortaklık, global değer yaratma vizyonumuzun en somut adımlarından biri. Sektörün en önemli aktörleriyle aynı platformda yer alarak sigortanın geleceğini daha iyiye doğru şekillendireceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

B3i Services AG Genel Müdürü John Carolin ise yeni hissedarları Türk Reasüransın aralarına katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek "Fluidity platformumuzla hızlı kurumsal çözümler sunarak kayda değer bir ilerleme gösterdik. Bu sermaye desteğiyle 2021 yılında müşteri destekli uygulamalarımızı ve ağımızı genişletmeyi, gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada B3i hakkında şu bilgilere yer verildi:

"B3i, 5 kıtadan önde gelen 21 sigorta şirketinin hissedarlığında, 40'tan fazla ilişkili taraf ile iş birliği halinde faaliyet gösteren küresel bir girişimdir. B3i, Ekim 2016'da bir sigorta sektörü konsorsiyumu olarak kuruldu ve daha sonra gerçekleştirilen yapılandırma ile, bağımsız bir şirket olarak B3i Services AG'yi kurdu. B3i, dünyanın önde gelen kurumsal ve sektörel girişimleri ile, her geçen gün ağını büyütmeye ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Kritik öneme sahip sigorta sektörü ihtiyaçlarına yanıt verme hedefiyle, yaygın olarak desteklenen bir platformu ve protokolleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin vizyonu, risk transferlerini daha kusursuz hale getirerek sigortacılığı iyileştirmektir. B3i Hissedarları: Achmea, Aegon, Africa Re, Ageas, Allianz, AXA, China Pacific Insurance, Deutsche Rück, Generali, Hannover Re, IRB Brasil Re, Liberty Mutual, Mapfre Re, Munich Re, SBI Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, Türk Reasürans, VIG Re, Zurich Insurance Group."

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Sigorta, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Reasürans, B3i'nin yeni hissedarı oldu - Son Dakika Ekonomi


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