Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, "Türk Reasürans'ın ortaya koyduğu misyonu, vizyonu ve gelecek hayallerini paylaşan tüm paydaşlarımızla birlikte, İstanbul Finans Merkezi'nden (İFM) doğan ilk global Türk markası olma hedefine ulaşacağız" dedi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomik Program kapsamında "Ekonomik Dengelenme" ve "Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile kurulan Türk Reasürans, ilk yılını geride bıraktı.

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını ve sektörle birlikte önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Eren, Türk Reasürans A.Ş.'nin 1. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Eren, "Sigortacılık sektörünün profesyonellerinden oluşan ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışımız sayesinde, dönem ve koşullar ne olursa olsun, güvenilir bir iş ortağı olma hedefimizi de büyük bir gayretle gerçekleştirdik" dedi ve ekledi: "17 sigorta şirketinin tretelerine iştirak etmiş bulunuyoruz. İhtiyari risklerde sektöre 8 ay gibi kısa bir sürede önemli bir tutarda kapasite sağladık. "Yine bu dönemde, DASK'ın teknik işleticiliğini devraldık. Bu çok önemli kurumumuza değer katacak birçok projeye yakın zamanda imza atacağız. "TARSİM gibi sektörümüzün önemli birçok kurumunun reasürans faaliyetlerine katkıda bulunduk, reasürans anlaşmalarında yer aldık. "Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın reasürans yapısını hayata geçirdik, ürünün yeniden yapılandırılarak çok daha geniş kitlelerle buluşturulmasına katkıda bulunduk."Türk Reasürans'ın ilk 6 aydaki prim üretiminin 597 milyon liraya ulaştığını, yıl sonu hedefinin 1 milyar liranın üzerine çıkarmak olduğunu ve 30 Haziran 2020 itibarı ile dönem karının 29.6 milyon lira olarak gerçekleştiğini, bunun da yüzde 13 oranında bir öz sermaye karlılığına karşılık geldiğini ifade eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde imza attığımız başarı öykülerini, tüm paydaşlarımızla birlikte yazdık. "Ülkemiz ve sektörümüz adına, hayata geçirmek üzere var gücümüzle çalıştığımız yeni birçok projemiz de gündemimizde.

"Dokunduğu her noktada tüm paydaşları adına fark yaratan sonuçlar üretmeyi hedefleyen ve sektöre dinamizm getiren Türk Reasürans'ın ortaya koyduğu misyonu, vizyonu ve gelecek hayallerini paylaşan tüm paydaşlarımızla birlikte, İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma' hedefine ulaşacağız." (Fotoğraflı)