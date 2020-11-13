Türk resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türk resim sanatının öncülerinden, 96 yaşında hayatını kaybeden Lütfü Günay'ın cenazesi toprağa verildi.

Günay için Karşıyaka Mezarlığı'nda cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Günay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

1924'te Çanakkale Kilitbahir'de doğan Lütfü Günay, 1949'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Zeki Kocamemi atölyesinden mezun oldu.

1967-1993 yıllarında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yöneten Günay, ilk sergisini ressam Adnan Çöker ile 1953'te Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde açtı.

ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan başta olmak üzere, dünyanın farklı yerlerine katıldığı grup ve karma sergi sayısı 250'ye ulaşan Günay'ın İstanbul ve Ankara'daki Resim ve Heykel Müzelerinde, İş Bankası, Ziraat Bankası, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane, TBMM gibi kurumlarda ve yurt dışında eserleri bulunuyor.