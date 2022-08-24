Prof. Dr. Adnan Çoker için MSGSÜ'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Prof. Dr. Adnan Çoker için MSGSÜ'de tören düzenlendi

24.08.2022 15:08
Prof. Dr. Adnan Çoker için MSGSÜ'de tören düzenlendi

Türk resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen anma törenine Çoker'in ailesi, akademiden arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, törende yaptığı konuşmada büyük bir sanatçıyı ebediyete uğurladıklarını belirterek "Gerçek bir sanatçıyı kaybettiğimizde aslında kaybettiğimiz sadece onun bedenidir, varlığıdır, sesidir." dedi.

Çoker'in MSGSÜ kadrosunun önde gelen isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Elçi, "Adnan Çoker'in varlığı, sınırları ve gücü akademinin duvarlarını çoktan aşmış, çok kıymetli bir hocamızdı. Sadece kurum olarak aidiyetinden onur duyduğumuz öğrencimiz, hocamız değil ülkemizin çok büyük bir sanatçısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Elçi, yetiştiği coğrafyanın kültürel malzemesini yorumlayarak resim dilini oluşturan Çoker'in Türk resminde çığır açtığını dile getirdi.

"Türk sanat tarihinin içinde sarsılmaz yerini aldı"

Ressam Bedri Baykam ise Çoker'in Türk modern ve çağdaş sanatına ışık tutan bir büyük aydın olduğunu söyledi.

Çoker'in yaptıkları, ürettikleri ve açtığı yollarla sanat dünyasında yaşamaya devam edeceğini belirten Baykam, "Bizden sonraki kuşaklar için var olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Bu akademiden Osman Hamdi Bey'den bugüne kadar çok büyük isimler geldi geçti. Adnan Çoker'in iz bırakan birkaç insandan biri olarak hem bu akademinin hem de Türk sanat tarihinin içinde sarsılmaz yerini aldı." ifadesini kullandı.

Baykam, 3-4 kuşak sanatçıyı derinden etkileyen bir sanatçı olduğuna işaret ettiği Çoker'in kendisinden sonra gelen kuşaklarla, yazar ve çizerlerle her zaman yakın bir dostluk kurduğunu sözlerine ekledi.

Üniversiteden öğretim üyeleri de konuşmalarında Çoker ile ilgili duygu, düşünce ve hatıralarını paylaştı.

Çoker'in naaşı ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Kaynak: AA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Osman Hamdi Bey, Adnan Çoker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Adnan Çoker için MSGSÜ'de tören düzenlendi - Son Dakika

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