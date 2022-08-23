Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Adnan Çoker, 95 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Türk resim sanatının ustalarından ve akademisyen Adnan Çoker 95 yaşında hayatını kaybetti.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Adnan Çoker'in vefatı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) sosyal medya hesabından; "Hocamız, ressam Prof. Adnan Çoker'i kaybettiğimiz bilgisini üzüntüyle paylaşıyoruz. (1927-2022)" paylaşımıyla duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz ülkemiz resim sanatının önemli isimlerinden Adnan Çoker'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileriz" paylaşımı yapıldı.

Çağdaş Türk resmine çok sayıda öğrenci yetiştirmiş Çoker'in ölümünün ardından öğrencileri, sanatsever ve pek çok siyasetçi; yaptıkları paylaşımlarla Türk resim tarihinde benzersiz bir estetik üslüp yaratan Çoker'in vefatı ile bir dönemin kapandığını belirtti.

Çoker, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimari formlarını koyu zemin üzerinde resimsel konturlara dönüştürerek Türk resim tarihinde benzersiz bir estetik üslüp yaratmıştı.

YARIN MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENECEK

Çoker, yarın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ADNAN ÇOKER'İN HAYATI VE ESERLERİ

Ünlü ressam Adnan Çoker, 1927'de İstanbul'da doğdu. 1944-1951 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gören Çoker, o yıllarda kısa bir süre çizgi resim çalışmaları yaptı; akademi yarışmalarında çeşitli ödüller aldı.

Akademi'nin Yüksek Resim Bölümü'nü bitirip, askerlik görevini yaptıktan sonra, Ankara ve İstanbul'da desinatör ve haritacı olarak çalıştı. 1953'te Ankara'da, "Sergi Öncesi" adı altında açtığı ilk kişisel sergisini, 1954'te Ankara'da, 1955'te İstanbul'da açtığı sergiler izledi.

1955'te açılan Avrupa yarışmasını kazanarak Paris'e gidip, 1958-1957 yıllarında Andre Lhote'un, 1957-1960 yıllarında da Henri Goetz'in atölyelerinde çalıştı. Bu arada fırsat buldukça İspanya, Belçika ve Hollanda müzelerinde araştırmalar yaptı.

Ayrıca İtalya ve İsviçre'de meslek eğitimine ilişkin incelemelerde bulundu. 1960'ta Türkiye'ye dönünce, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü'ne asistan oldu. 1961'de resimlerini Istanbul Alman Kültür Merkezi'nde "Paris Çalışmaları" adıyla sergiledi. Aynı yıl Viyana, Münih ve Venedik'te araştırma gezileri yaptı. Akademide seyirci önünde, öğrencilerle birlikte, müzik eşliğinde resim gösterileri düzenledi.

1961'de İstanbul Festivali Resim-Heykel Sergisi'nde ve 1962'de 23. Devlet Sergisi'nde birincilik ödülleri aldı. 1962'de guaj resimleriyle bir sergi açtı. 1963'te dört ressam arkadaşıyla Mavi Grup'u kurdu. Bir yıl sonra Fransa'dan aldığı bir bursla yeniden Paris'e giderek Hayter atölyesinde gravür etütleri yaptı. Goetz Akademisi'nde resim çalıştı. 1965'te bu çalışmalarını Salzburg Yaz Akademisi'nde Vedova atölyesinde sürdürdü.

1966'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü öğretim üyeliğine atandı ve aynı yıl kolajlarıyla bir sergi düzenledi. 1968'de Budapeşte'de açıları Türk Grafik Sanatı Sergisi komiseri olarak Macaristan'a gitti. 1970'e doğru sanatında yeni bir dönem başlayan Adnan Çoker, bu dönem çalışmalarını "Siyah Resimler" ve "Siyah Simetri" adını verdiği iki ayrı sergiyle (İstanbul) gösterdi. Yağlıboya, pastel, gravür, asamblaj ve akrilik tekniklerini uyguladığı bu resimlerin gösteriminde, elektronik müzikten yararlandı. 1973 DYO Sergisi'nde başarı, 1976'da İskenderiye bienalinde ikincilik ödülleri aldı.

1983-1985 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü başkanlığı yapıp, 1990'da 3. Asya-Avrupa Bienali'nde Dostluk, Barış ve Sanat Ödülü'nü kazandı.