Türk Ressamlar" Seminerleri 22 Mart'ta Başlayacak
2 saat önce
Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan, "Türk Ressamlar" seminerlerinde her cuma sanatseverlerle bir araya gelecek.
Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan
, "Türk Ressamlar" seminerlerinde her cuma sanatseverlerle bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür AŞ'nin geçen sene aralık ayında başlattığı "Sanatın Süper Kısa Serüveni" seminerleri, "Türk Ressamlar" başlığıyla devam ediyor.
Seri kapsamında gerçekleştirilecek seminerler, 22 Mart
Cuma günü başlayacak, her cuma Atatürk
Kitaplığı Konferans Salonu'nda 18.30-20.30 saatleri arasında yapılacak.
Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan tarafından verilecek seminerlerde, sırasıyla Osman Hamdi Bey
, Hoca Ali Rıza
, İbrahim Çallı
, Malik Aksel
, Bedri Rahmi Eyüboğlu
, Abidin Dino
ve Erol Akyavaş
'ın sanatçı kişilikleri, dönemlerinin sanat anlayışları ve bugüne yansımaları ele alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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