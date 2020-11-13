Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı - Son Dakika

Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı

13.11.2020 10:34

ABD'nin Beverly Hills kentinde 4 Kasım 2020 tarihinde Türk restoranına saldıran zanlılardan biri yakalandı.

ABD'nin Beverly Hills kentinde 4 Kasım 2020 tarihinde Türk restoranına saldıran zanlılardan biri yakalandı.

ABD'nin Beverly Hills kentinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğramıştı. Beverly Hills Polis Departmanının FBI ile birlikte yayınladığı basın bülteninde 4 Kasım 2020 tarihinde 10 yıla yakın zamandır Beverly Hills California'da hizmet veren Cafe İstanbul'a yapılan saldırının faillerinden birinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan Saldırganın Ermeni toplumun yoğunlukla yaşadığı Glandale'den 22 yaşındaki William Stepanyan olduğu belirtilen açıklamada, Stepanyan'ın kefaletsiz şekilde tutuklu tutulduğu ve 16 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Polis raporlarına göre restoran sahiplerine hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan Stepanyan başta nefret suçu işlemenin yanı sıra, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından yargılanacak.

NEFRET SUÇU ABD'DE FEDERAL SUÇLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, suçlunun yakalanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade ederken, "Soruşturmayı yürüten yerel ve federal makamlara teşekkür ediyoruz. Diğer saldırganların da bir an önce tespit edilerek, adalete teslimini bekliyoruz. Bu nefret suçu hakkında gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, Türk Amerikan toplumuna yönelik benzer saldırıların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Saldırıya uğrayan Cafe İstanbul isimli restoranın avukatlığını da yürüten Türk Amerikan Liderler Komitesi Eş Başkanı Av. Günay Evinch, İHA'ya yaptığı açıklamada son dönemde Türk Amerikan toplumuna karşı şiddet ve baskının arttığını belirterek "maalesef California'da yaşanan tek örnek değil. Geçtiğimiz hafta konferans için Harvard'da bulunan MIT Profesörü Bilge Yıldız orada 3 aşırı milliyetçi Ermeni'nin saldırısına uğradı" dedi.

ABD genelinde toplumsal yaşam haklarının savunulması için kurulmuş olan Türk Amerikan Hukuk Müdafaa Fonunun yaşanan olaylara karşı destek verdiğini ve her iki olayda da yürütülecek ceza ve tazminat davalarına kaynak sağladığını belirtti. California'da tutuklanan Stepanyan ile ilgili olarak da "Bu daha başlangıç. Bir ilk ve diğer tutuklamaların gelmesine yardımcı olacak" diyen Evinch, yerel yöneticileri yaşanan nefret suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Evinch "Yerel yönetimlerin gereğini yerine getirmesi ABD nin kültür çeşitliliğini ve toplulukların korunması için mecburiyettir" dedi.

Güney California Türk Amerikan Derneği - ATASC ise yaptığı yazılı açıklamada "Baş şüpheli yakalandı. Organizasyonumuz FBI'a, Beverly Hills Şehrine, Beverly Hills Polisine ve bu konuyu takip eden tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyor" dedi.

Saldırıda yer aldığı belirlenen diğer şüphelilerin tespit ve yakalanma çalışmaları sürüyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı
Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı
Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı
Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Beverly Hills, Kasım, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti         
10:53
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi         
10:32
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi         
09:46
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler         
08:35
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:24:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei