TÜRK ROBOTİK TAKIMI ABD'DE TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK - Son Dakika

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NASA tarafından desteklenen yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek robotik takımına, Demirören Medya sponsorluk desteği veriyor.

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK öğrencilerden oluşan 'Golden Horn Robotics' adlı robotik takımı, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'da Türkiye'yi temsil edecek. NASA tarafından desteklenen yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek robotik takımına, Demirören Medya sponsorluk desteği veriyor.

Teknoloji temelli çalışmalar yapan farklı okullardan 18 lise öğrencisinin bir araya gelerek oluşturduğu Golden Horn Robotics takımı, San Francisco şehrinde bugün başlayacak ve iki gün sürecek First Robotics Competition'a katılmak üzere hafta başında İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye gitti.

DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR OLDU

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve 6 ülkeden 42 takımın katılacağı 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da, Türkiye'yi Golden Horn Robotics takımı temsil edecek. Takımların endüstriyel bir robot yaparken mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak sağlayan yarışma, aynı zamanda oluşturdukları iş planı içinde yer alacakları sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanışma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla görüşme gibi bir dizi öğrenme ve gelişim adımlarını kapsıyor. Aynı zamanda NASA tarafından desteklenen yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek Golden Horn Robotics'in sponsorları arasında Demirören Medya da yer alıyor.

ŞENGÜN: FİNANSAL STRATEJİ GELİŞTİRİYORLAR... DİJİTAL İTİBARI YÖNETİYORLAR

Amerika'da son hazırlıklarını yapan Golden Horn Robotics Mentoru Burhan Şengün, bu tür organizasyonlara katılan öğrencilerin mühendislik disiplinleri açısından deneyim kazandıklarını belirtti. Şengün, "Gençler mühendislik disiplinlerine dair bazı eğitimler alıyorlar. Tasarım, elektronik, mekanik, yazılım; birçok eğitimden sonra bir robot inşa ediyorlar. Kendi yaşıtlarıyla dünyada rekabet edebilmek için bu platformlarda yarışmaya geliyorlar. Bu platformlarda yarışabilmek için finansal strateji geliştiriyorlar, dijital itibarı yönetiyorlar. Yapılanların sosyal fayda üretmesi için sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar. Bu yarışmalara çok önem veriyoruz. Bunun için San Francisco'dayız. Bu yarışmalara gelirken sponsorluk destekleri çok önemli oluyor. Başta Demirören Medya olmak üzere sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Takım kaptanı Zeynep Ada Şengün ise "Hazırlık maçlarımız bitti. Buraya gelmeden önce büyük bir süreçten geçiyoruz. Mekanik eğitimleri, tasarım eğitimleri hatta yeni dünyanın yeni dili olan yazılım eğitimleri alıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. 'Bir proje nasıl hayata geçirilir, bir proje nasıl ortaya çıkar, finansal sistemlere nasıl hazırlanılır?' diye eğitimler de alıyoruz. Dünyadaki yenilikçi fikirleri takip ediyoruz. Bu yüzden buradayız ve kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.