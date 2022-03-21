Türk robotik takımından ABD'de büyük başarı - Son Dakika

TÜRK robotik takımı 'Golden Horn Robotics', ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'un en değerli ödüllerinden olan 'Engineering Inspiration Award'ı kazandı. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmada kazanılan ödülün duyurulmasıyla salonda büyük coşku yaşayan takım, 20- 23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek 'First ChampionChip'de Türkiye'yi temsil edecek.

Teknoloji temelli çalışmalar yapan farklı okullardan 18 lise öğrencisinden oluşan Golden Horn Robotics takımı, dünyanın en önemli robotik yarışması olarak gösterilen 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da önemli bir başarıya imza attı.

19 ve 20 Mart tarihlerinde San Francisco'da düzenlenen ve 6 ülkeden 42 takımın katıldığı yarışmada Golden Horn Robotics, turnuvanın en değerli ödüllerinden 'Engineering Inspiration Award'ı kazandı.

TÜRK ROBOTİK TAKIMINA DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR OLDUDemirören Medya'nın sponsor olarak destek verdiği Türk robotik takımı, bu ödülle birlikte NASA'nın sponsorluğunda yalnızca dünyadaki şampiyon takımların katılacağı 'FirstChampionChip' adlı yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Robotik yarışmaları arasında en üst organizasyon olarak kabul edilen 'First ChampionChip', 20-23 Nisan tarihlerinde ABD'nin Houston şehrinde yapılacak.

ENDÜSTRİYEL ROBOT YAPARAK MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNİ DENEYİMLİYORLARTakımların endüstriyel bir robot yaparken mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak sağlayan uluslararası robotik yarışmalar, aynı zamanda oluşturdukları iş planı içinde yer alacakları sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanışma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla görüşme gibi bir dizi öğrenme ve gelişim adımlarını kapsıyor.

